Ясиноватая, ДНР, , 11:35 — REGNUM Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) остался без водоснабжения в результате обстрела со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 15 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«В результате обстрела Ясиноватой [киевские] боевики обесточили насосную станцию водовода в пос. XVIII-партсъезда, город остался без подачи воды», — говорится в сообщении.

Также указывается, что бандеровские формирования обстреливают город из артиллерийских орудий калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко написал, что руководством боевиков киевского террористического режима в данный момент ведение боевых действий в направлении ЛНР рассматривается в качестве приоритетного.