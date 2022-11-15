Старобельск, ЛНР, , 11:38 — REGNUM В Луганской Народной Республике за сутки разминировано более пяти гектаров территории. Об этом 15 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Разминирование Mil.ru

Сапёры НМ ЛНР в течение суток 14 ноября очистили от взрывоопасных предметов, оставленных киевскими боевиками у сёл Степовое и Новоомельково в Старобельском районе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки ликвидировали до 50 боевиков ВСУ, уничтожили две артиллерийские установки, семь бронетранспортёров, специальная автомобильная техника и танк ВСУ.