Владивосток, 15 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Приморском крае в связи с возможными рисками срыва программы газификации-2022 прокурором Сергеем Столяровым объявлено предостережение министру энергетики и газоснабжения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.

Ulgov.ru Газификация населённых пунктов

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Отмечаются низкие темпы строительства газовой котельной в Уссурийске (70%) и газораспределительных сетей в селе Славинка Спасского района (68%). В связи с этим министру энергетики и газоснабжения края объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Правительством региона приняты меры к надлежащей реализации мероприятий по социальной догазификации, к сетям газораспределения дополнительно подключено 14 частных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень газификации регионов Дальнего Востока составляет всего 24% при среднероссийском показателе — 72%. За год темпы газификации увеличились на 4,2%. К таким выводам пришли прокуроры в ходе проведённых проверок исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения.