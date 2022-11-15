Херсон, 15 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Горячая линия по социальным и прочим вопросам возобновила работу в Херсонской области — после перемещения служб и органов власти с правого берега Днепра, сообщили 15 ноября в министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус с эвакуированными жителями Херсонской области

По номеру горячей линии +78 602 690 100 можно получить ответы на интересующие вопросы. В их числе — выдача жилищных сертификатов и единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, организация дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования, назначение и получение пенсионных и социальных выплат, получение паспортов Российской Федерации, а также получение банковских карт для начисления пенсий.

Также по номеру +78 003 019 999 действует горячая линия по вопросам, связанным с перемещением жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть жителей правобережья Херсонской области, в том числе Херсона, были перемещены в безопасные районы. Жителям, которые вынужденно покинули свои дома, предоставляют временное жильё, жилищные сертификаты на приобретение жилья в других российских регионах, а также выплачивают по 100 тыс. рублей.