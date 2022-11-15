Кострома, , 20:17 — REGNUM Для жителей Костромской области, участвующих в проведении специальной военной операции, сформируют перечень из 2 тысяч бесплатных земельных участков. Об этом сообщает администрация региона.

Строительство Дума Костромской области

Наделы будут предоставлены в Костромском, Нерехтском, Судиславском и Красносельском районах региона. Эти земли военные смогут использовать для постройки частных домов.

«С нового года мы должны начать распределять земли. На сегодняшний день уже есть те, кто вернулся с мест боевых действий. Необходимо решать инфраструктурные вопросы, чтобы средства, в том числе и федеральные, направлялись на развитие инфраструктуры новых территорий», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Также в области выделят земли под строительство многоквартирных домов для военных.

Напомним, ранее в Костромской области приняли закон, по которому ветеранам боевых действий дали право заготавливать древесину на землях лесного фонда по льготной цене. Ветераны смогут получить до 250 кубометров леса на строительство дома.

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