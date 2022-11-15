Джакарта, , 11:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что глава Tesla Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии, сообщает Kompas.

Tesla Bill Dickinson

«Мы все еще находимся в процессе переговоров с Илоном Маском. Но я верю, что Tesla построит завод по производству аккумуляторов и электромобилей в Индонезии», — заявил президент Индонезии.

О серьезности намерений правительства Индонезии поощрять экосистему электромобилей свидетельствует использование электромобилей на саммите G20, который проходит на Бали. Это также попытка популяризировать электромобили, количество которых в настоящее время в Индонезии все еще ограничено.

Данные министерства транспорта показывают, что по состоянию на октябрь 2022 года в Индонезии насчитывается около 28 188 электромобилей. Эта цифра состоит из 22 942 двухколесных и 4 904 четырехколесных транспортных средств, остальные автобусы, грузовики и трехколесные транспортные средства. По прогнозам правительства, к 2025 году в Индонезии будет насчитываться около 2,5 миллионов электромобилей.

Илон Маск, выступая с докладом на саммите «Деловой двадцатки» 14 ноября 2022 года, заявил, что у Индонезии есть потенциал для перехода в эпоху электрификации.

«На мой взгляд, Индонезия вносит свой вклад, производя литий. Я думаю, что благодаря связям и образованию Индонезия станет великой страной в мире», — заявил Илон Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял участие во встрече с предпринимателями из Южной Кореи на полях саммита G20.

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