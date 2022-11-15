Нижневартовск, Югра, 15 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) во время занятий в бассейне чуть не утонул 14-летний подросток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

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ЧП случилось днём 14 ноября. Установлено, что во время занятий учащихся в бассейне старший тренер по плаванию не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник ушёл под воду. Своевременная медпомощь спасла подростку жизнь.

По факту возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Сургуте (ХМАО) 3 февраля 2021 года на уроке физкультуры школьник захлебнулся водой в бассейне и начал тонуть. Ребёнок в итоге оказался в реанимации, впоследствии скончался в больнице. Одному из тренеров было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года два месяца, другому — ограничение свободы на срок два года.