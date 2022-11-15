Калининград, 15 ноября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Калининграде командующий Северо-Западным округом Росгвардии Алексей Воробьев вручил медаль росгвардейцу, отличившемуся в СВО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе округа.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Что именно совершил боец, не уточняется. Однако известно, что росгвардейцы защищали от нападения войсковые и гуманитарные колонны, задерживали участников вооруженных нацформирований, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике.