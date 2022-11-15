Брюссель, 15 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В 2023 году в Европейском союзе будут созданы силы быстрого реагирования. Об этом 15 ноября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Piutus Жозеп Боррель

«В следующем году силы быстрого развертывания будут готовы», — заявил Боррель перед началом заседания министров обороны стран Евросоюза.

Дипломат уточнил, что это запланировано среди мероприятий «Стратегического компаса» — стратегии стран ЕС в сфере обороны. Ожидается, что в состав сил быстрого реагирования войдёт пятитысячный корпус.