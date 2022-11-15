* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Афганская студентка Илаха Делаварзай заявила, что Саид Хости, бывший пресс-секретарь министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, совершил те же преступления, что и против неё, и в отношении других девушек. Но они не могли рассказать об этом из-за страха. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Army.mil Домогательства

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Делаварзай заявила, что история изнасилований, пыток и принудительных браков при режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ограничивается ею одной. По её словам, с этим столкнулись сотни других девушек в разных частях страны. Но из-за традиций и страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они не готовы говорить об этом.

Отвечая на вопрос журналиста, она сказала, что «ничего не хочет» от международных правозащитных организаций.

«Я разочарован всеми. Мир всё ещё расстилает красную ковровую дорожку перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как многие женщины подвергаются жестоким пыткам в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», ― сказала Делаварзай.

Источники сообщают, что тогда же, когда она рассказала о преступлениях Саида Хости против неё, Илаха сбежала из дома в мужской одежде, в затем смогла покинуть страну.

Делаварзай сказала, что, хотя и сбежала из Афганистана в «соседнюю страну», она знает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё преследуют её. Она призналась, что до сих пор живёт в страхе и опасается, что сторонники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране могут «причинить ей вред».

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Напомним, Илаха Делаварзай ― дочь одного из бывших генералов национальной безопасности Афганистана, которую в начале этого года принудили выйти замуж за Саида Хости, тогдашнего пресс-секретаря министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а через некоторое время она рассказала о пытках и сексуальных извращениях со стороны Хости.

Её история стала достоянием гласности в то время, когда при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщины лишены многих своих прав, в том числе права на работу, права на выбор одежды, права на образование, права посещать парки, общественные бани и спортзалы. Им было отказано в праве ходить в рестораны и в праве участвовать в жизни общества.