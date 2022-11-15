Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 11:26 — REGNUM Главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным 15 ноября дано поручение руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ситуации, случившейся на территории бывшего предприятия «Усольехимпром», где при демонтаже оборудования из труб в большом объеме вышло скопление золы.

Иркутская область. На промплощадке бывшего ООО «Усольехимпром» Правительство Иркутской области

Как сообщает телеграм-канал СКР, ход проведения проверки и ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в социальных сетях получило распространение видео из Иркутской области, на котором из демонтированных труб одного из промышленных предприятий вылетает зола, содержащая вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября эпичные видеокадры извержения золы из вертикальной трубы на «Усольехимпроме» опубликовали местные СМИ, известив что выбросы сказались на самочувствии местного населения. СУ СК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку.

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