Вашингтон, , 11:26 — REGNUM В течение примерно ближайших двух лет инфляция в США снизится до нормального уровня. Об этом 15 ноября заявила на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

«Я действительно считаю, что инфляция снизится. <…>. В ближайшие пару лет, я думаю, инфляция определенно вернется к нормальным уровням, к которым мы привыкли», — сказала она.

При этом Йеллен указала, что для возвращения инфляции в США к нормальному уровню потребуется время и в ходе этого, по её мнению, американские власти могут ожидать неудачи.

«Но мы будем продолжать в том же духе и будем помогать семьям справиться с (ростом — Прим. ред.) стоимости жизни», — добавила глава минфина США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 ноября снижением после роста на предшествующей неделе.