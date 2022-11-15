Чебоксары, 15 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии за счёт развития туризма планируют привлечь дополнительные инвестиции и продолжить имиджевое продвижение региона. Одной из площадок для обсуждения этих задач станет первый отраслевой форум «Чувашия туристическая», в котором примут участие федеральные эксперты и делегаты из регионов Поволжья. Форум состоит из стратегических сессий, ключевым итогом которых станет разработка событийного календаря на 2023 год, новых туристических продуктов и маршрутов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://minec.cap.ru Вице-премьер — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов

Форум «Чувашия туристическая» состоится с 25 ноября по 2 декабря. Ежедневно будут проходить отраслевые стратегические сессии, а кульминацией станет пленарное заседание. Планируется участие представителей федеральных органов власти и федеральных экспертов, а также делегатов из Ульяновской области, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Нижегородской области, Башкирии и Кировской области.

Форум откроется стратегической сессией «Чувашия — центр реабилитации», где акценты будут сделаны на санаторно-курортном и реабилитационном обеспечении.

26 ноября совместно с Минкультуры РФ пройдёт сессия по культурному туризму «Многоликая Россия». Вице-премьер Чувашии — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что в настоящее время совместно с федеральным ведомством разрабатывается межрегиональный туристический маршрут по крупным учреждениям культуры.

28 ноября совместно с Минпромторгом России и чувашскими предприятиями состоится сессия «Промышленный туризм». Также планируется привлечь в качестве партнёра РЖД: речь идёт о возможном вовлечении предприятий, которые производят продукцию для железнодорожников, а также разработке проектов для привлечения туристов, перемещающихся по железной дороге.

Два мероприятия запланированы на 29 ноября. По словам вице-премьера Дмитрия Краснова, «одна из злободневных тем» туристической отрасли будет обсуждена на стратегической сессии «Кадры для туризма». В ней примут участие представители федеральных и региональных образовательных учреждений. Отметим, что ранее для снятия кадрового дефицита на федеральном уровне был разработан соответствующий проект.

Также состоится сессия «Чувашия для детей», посвящённая детскому туризму.

«Расскажем про пилотный проект, который позволил в 2022 году более 3 тыс. школьникам посетить объекты туристической привлекательности Чувашии», — сообщил Дмитрий Краснов.

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Ещё две сессии состоятся 30 ноября: «Большая Волга» и «Туристический потенциал городов».

«На сессии «Большая Волга обсудим вопросы благоустройства, создания и развития туристической инфраструктуры, прежде всего, вдоль Волги. Наша задача — обеспечение необходимой инфраструктуры наших прибрежных территорий. Также отдельно проведём сессию, посвящённую туристической привлекательности городов, обсудим гранты и в целом финансовое обеспечение городов для создания необходимой инфраструктуры», — пояснил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

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По словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, уже сейчас «получили отклик» от потенциальных участников сессии «Туристический потенциал городов». С учётом растущего числа желающих принять участие принято решение о выборе более крупной площадки для дискуссии.

1 декабря на сессии «Агротуризм» рассмотрят вопросы развития сельского туризма, а на сессии «Карта туризма для продвижения туристического потенциала» обсудят цифровизацию отрасли и развитие цифровых сервисов.

В настоящее время рассматривается возможность включения сессии, посвящённой спортивно-событийному туризму.

Итоги форума подведут 2 декабря.