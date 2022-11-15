В Поволжье пройдёт первый отраслевой форум «Чувашия туристическая»
Чебоксары, 15 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии за счёт развития туризма планируют привлечь дополнительные инвестиции и продолжить имиджевое продвижение региона. Одной из площадок для обсуждения этих задач станет первый отраслевой форум «Чувашия туристическая», в котором примут участие федеральные эксперты и делегаты из регионов Поволжья. Форум состоит из стратегических сессий, ключевым итогом которых станет разработка событийного календаря на 2023 год, новых туристических продуктов и маршрутов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Форум «Чувашия туристическая» состоится с 25 ноября по 2 декабря. Ежедневно будут проходить отраслевые стратегические сессии, а кульминацией станет пленарное заседание. Планируется участие представителей федеральных органов власти и федеральных экспертов, а также делегатов из Ульяновской области, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Нижегородской области, Башкирии и Кировской области.
Форум откроется стратегической сессией «Чувашия — центр реабилитации», где акценты будут сделаны на санаторно-курортном и реабилитационном обеспечении.
26 ноября совместно с Минкультуры РФ пройдёт сессия по культурному туризму «Многоликая Россия». Вице-премьер Чувашии — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что в настоящее время совместно с федеральным ведомством разрабатывается межрегиональный туристический маршрут по крупным учреждениям культуры.
28 ноября совместно с Минпромторгом России и чувашскими предприятиями состоится сессия «Промышленный туризм». Также планируется привлечь в качестве партнёра РЖД: речь идёт о возможном вовлечении предприятий, которые производят продукцию для железнодорожников, а также разработке проектов для привлечения туристов, перемещающихся по железной дороге.
В 2020 году Чувашия вошла в число 15 пилотных регионов по реализации пилотного проекта Минпромторга России «Промышленный туризм».
Два мероприятия запланированы на 29 ноября. По словам вице-премьера Дмитрия Краснова, «одна из злободневных тем» туристической отрасли будет обсуждена на стратегической сессии «Кадры для туризма». В ней примут участие представители федеральных и региональных образовательных учреждений. Отметим, что ранее для снятия кадрового дефицита на федеральном уровне был разработан соответствующий проект.
Также состоится сессия «Чувашия для детей», посвящённая детскому туризму.
В Чувашии в новом учебном году школьники 5 — 9 классов, показавшие высокие достижения «в образовании, спорте, искусстве, культуре и общественной работе», получили возможность бесплатно путешествовать по республике.
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Ещё две сессии состоятся 30 ноября: «Большая Волга» и «Туристический потенциал городов».
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По словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, уже сейчас «получили отклик» от потенциальных участников сессии «Туристический потенциал городов». С учётом растущего числа желающих принять участие принято решение о выборе более крупной площадки для дискуссии.
1 декабря на сессии «Агротуризм» рассмотрят вопросы развития сельского туризма, а на сессии «Карта туризма для продвижения туристического потенциала» обсудят цифровизацию отрасли и развитие цифровых сервисов.
В настоящее время рассматривается возможность включения сессии, посвящённой спортивно-событийному туризму.
Итоги форума подведут 2 декабря.