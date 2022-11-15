Бали, Индонезия, , 11:24 — REGNUM Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии КНР. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров подчеркнул, что Россия рассчитывает на преемственность в подходах на российском направлении обновлённого партийно-государственного аппарата Китая.

«Си Цзиньпин, давний друг российского народа, и мы рады, что он был единогласно переизбран на пост генсека ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали.

Читайте подробнее: Глава Евросовета не планирует встречаться с Лавровым на полях саммита G20