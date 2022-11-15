Воронеж, 15 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Специалисты департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области на данный момент обработали данные по 90% тарифов на 2023 год. Рост ряда тарифов будет ниже порога, установленного правительством России. Об этом сообщила 15 ноября пресс-служба департамента.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Четверть всех тарифов на воду и канализацию, и десятая часть тарифов на отопление и горячую воду вырастут не на 9%, а до 6%. А в сфере вывоза мусора в 21 муниципальном районе департамент планирует снижение тарифов по сравнению с действующими», — сообщил руководитель департамента Евгений Бажанов.

Ранее правительство России определило порядок индексации тарифов в сфере ЖКХ — региональные власти должны определить размер новых тарифов до 1 декабря 2022 года, максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги (в среднем по области) не должен превышать 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года стоимость коммунальных услуг в Воронежской области в среднем выросла на 5,3%. При этом тариф на отопление вырос для жителей Воронежа сразу на 7,9%, а водоотведение — почти на 10%.