Сясьстрой, Ленинградская область, , 11:33 — REGNUM В Ленинградской области задержали главу администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района по подозрению в крупном мошенничестве при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленобласти t. me/sledcom47

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, глава администрации МО Юлия Столярова, генеральный директор одной из коммерческой организаций и другие лица внесли недостоверные сведения в акты сдачи-приемки выполненных работ, документы о стоимости выполненных работ в рамках контракта по благоустройству городского парка «Сосновый бор» и пляжа в Сясьстрое на общую сумму около 13 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта из федерального бюджета.

«Они подписали акты о приемке выполненных работ, содержащих заведомо недостоверные сведения, что привело к необоснованному перечислению более 3 млн рублей с банковского счета администрации муниципального образования на счет коммерческой организации», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Следователи провели обыски в администрации муниципалитета, в офисе коммерческой организации, а также по местам проживания подозреваемых и изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.

«В настоящее время подозреваемые задержаны. Следствием направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде ареста», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что ранее по факту мошенничества, совершенного в рамках финансирования национального проекта «Жилье и городская среда», были задержаны заместитель главы администрации Ольга Туранова и начальник отдела экономики городского поселения Ирина Аничкина. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.