Луганск, , 11:38 — REGNUM За последние сутки двое маленьких детей попали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу с ожогами. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС ЛНР 15 ноября.

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Так, в Лутугино ожоги горячим кофе получил двухлетний мальчик. Ребёнок получил ожог 1-2 степени около 4% тела. После осмотра медиков маленького пациента вместе с родителями отпустили домой, где он получает амбулаторное лечение.

С ожогом лица, шеи, грудной клетки 1-2 степени около 10% тела оказалась годовалая жительница Луганска. Девочка обварилась кипятком.

Спасатели призывают родителей быть внимательными к своим детям.