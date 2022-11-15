Джакарта, 15 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций состоялось групповое фото, в котором приняли участие только пятеро присутствовавших на обеде, сообщает 15 ноября РИА Новости.

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Так, в групповом фотографировании после обеда участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Индонезии Джоко Видодо, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Вместе с тем на самом обеде присутствовали гораздо большее количество лидеров стран и международных организаций, уточнило агентство.