Ставрополь, 15 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае школьники младших классов не останутся без подарков от главы субъекта РФ на Новый год, несмотря на принятое решение о сокращении трат на новогодние празднества. Более 142 тыс. детей получат подарки. На их покупку власти региона направят более 106 млн рублей. Об этом рассказал журналистам глава министерства образования Ставрополья Евгений Козюра.

Pixabay.com Новогодние подарки

Он также отметил, что и традиционная благотворительная новогодняя ёлка для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей также состоится. На неё будут приглашены 3400 детей в городах Ставрополь, Пятигорск и Нефтекумск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что новогодние торжества в регионе продут скромно, без новых новогодних украшений и излишеств. Однако при этом он пообещал сохранить все полагающиеся мероприятия для детей.