Как заработать 400 тыс. рублей в месяц: топ-10 вакансий в Калининграде
Калининград, 15 ноября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Калининграде выделили топ-10 самых высокооплачиваемых профессий, среди них учителя математики и слесари. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об сообщают эксперты hh.ru.
В этот список вошли люди с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.
«Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Калининградской области предлагается компаниями из сферы строительства (16% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой — ИТ-индустрия (10% предложений о работе). На третьем месте — розничная торговля (7%)», — отмечают эксперты.
В топ-10 вакансий вошли:
— старший персональный менеджер (до 400 000 рублей);
— администратор Openshift (до 300 000 рублей);
— DevSecOps инженер (до 300 000 рублей);
— Backend разработчик Kotlin/Java, Spring Boot (до 300 000 рублей);
— стоматолог-хирург (до 300 000 рублей);
— главный специалист по разработке 1С/разработчик/программист (от 200 000 рублей);
— преподаватель математики начальной школы (от 160 000 рублей);
— слесарь по сборке металлоконструкций (КМС) (до 180 000 рублей);
— главный системный администратор, до 150 000 рублей;
— упаковщик / комплектовщик (от 132 000 рублей).
Кроме того, отмечается, что средняя зарплата жителей Калининграда составляет 45 200 рублей.