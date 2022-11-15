Калининград, 15 ноября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Калининграде выделили топ-10 самых высокооплачиваемых профессий, среди них учителя математики и слесари. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об сообщают эксперты hh.ru.

Peggy Marco Зарплата

В этот список вошли люди с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.

«Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Калининградской области предлагается компаниями из сферы строительства (16% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой — ИТ-индустрия (10% предложений о работе). На третьем месте — розничная торговля (7%)», — отмечают эксперты.

В топ-10 вакансий вошли:

— старший персональный менеджер (до 400 000 рублей);

— администратор Openshift (до 300 000 рублей);

— DevSecOps инженер (до 300 000 рублей);

— Backend разработчик Kotlin/Java, Spring Boot (до 300 000 рублей);

— стоматолог-хирург (до 300 000 рублей);

— главный специалист по разработке 1С/разработчик/программист (от 200 000 рублей);

— преподаватель математики начальной школы (от 160 000 рублей);

— слесарь по сборке металлоконструкций (КМС) (до 180 000 рублей);

— главный системный администратор, до 150 000 рублей;

— упаковщик / комплектовщик (от 132 000 рублей).

Кроме того, отмечается, что средняя зарплата жителей Калининграда составляет 45 200 рублей.