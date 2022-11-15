На Бали «отсрочили» групповое фото лидеров G20
Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Перед началом саммита G20 на острове Бали в Индонезии не стали проводить групповую фотосессию, сообщает 15 ноября японское агентство Kyodo.
G20.org
G20
По информации СМИ, представитель в правительстве Индонезии сообщил о том, что групповое фото участников саммита отсрочено, поскольку американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Саммит «Большой двадцатки» проходит на острове Бали в Индонезии.