Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие во встрече с предпринимателями из Южной Кореи на полях саммита G20, который проходит на Бали, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава индонезийского государства прибыл на место вместе с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Перед началом мероприятия президенты двух стран сфотографировались вместе с корейскими и индонезийскими бизнесменами.

После этого председатель индонезийской торгово-промышленной палаты зачитал список ряда меморандумов о взаимопонимании, которые были согласованы как правительством, так и предпринимателями двух стран.

Президент Южной Кореи признался, что был рад посетить Индонезию и встретиться с президентом Джоко Видодо.

«Приятно снова видеть президента. Сегодня я посетил несколько мест, видно, что было приложено много усилий, особенно президентом Джоко Видодо, для подготовки к этому событию (G20)», — заявил Юн Сок Ёль.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая организация Greenpeace призвала страны на саммите G20 нести ответственность за ускорение перехода к чистой энергетике, чтобы предотвратить слишком масштабные последствия климатического кризиса.