София, , 11:17 — REGNUM Одна из крупнейших клиник Болгарии — специализированная больница для активного лечения пневмофтизиатрических заболеваний в городе Варне на северо-востоке страны может быть отключена от системы энергоснабжения из-за коммунальных долгов. Об этом 15 ноября сообщает софийская газета «24 часа».

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, общая задолженность структуры за электричество только в нынешнем году составила более 80 тыс. левов ($40 тыс.). При этом руководство медучреждения, имеющего статус государственного прелприятия, не имеет возможности осуществлять коммерческую деятельность и проводить платные операции.

Ранее стало известно, что врачи и средний медперсонал этого же заведения не получали заработную плату в течение последних 10 месяцев.

Предполагается, что в ближайшее время вопрос функционирования клиники будет вынесен на заседание правительства Болгарии.