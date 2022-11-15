Луганск, , 11:15 — REGNUM Руководством боевиков киевского террористического режима в данный момент ведение боевых действий в направлении Луганской Народной Республики (ЛНР) рассматривается в качестве приоритетного. Об этом 15 ноября сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствует о том, что на данный момент основные усилия [киевских] войск брошены на луганское направление», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики преступного режима Киева вновь подвергли обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).