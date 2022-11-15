Москва, , 11:14 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, в городе Минеральные Воды (Ставропольский край) стартовали международные учения мобильных лабораторий государств-участников СНГ по борьбе с инфекциями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе учений будут отработаны навыки взаимодействия эпидемиологов и специалистов по лабораторной диагностике стран СНГ при возникновении вспышки инфекционного заболевания и возникновения ЧС.

В учениях принимают участие более 70 специалистов из шести стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

ИА REGNUM ранее сообщало, ВОЗ и Роспотребнадзор договорились провести международные учения противоэпидемических бригад быстрого реагирования.

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