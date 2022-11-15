Усолье-Сибирское, Иркутская область, 15 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Усолье-Сибирском, где от накопленного вреда окружающей среде освобождают территорию бывшего предприятия «Усольехимпром», при демонтаже оборудования из труб в большом объеме вышло скопление золы.

Андрей Wargus «Усольехимпром»

Эпичные видеокадры извержения золы из вертикальной трубы опубликовали местные СМИ, известив что выбросы сказались на самочувствии местного населения.

Как сообщает 15 ноября СУ СК РФ по Иркутской области, начата доследственная проверка. На основании результатов экспертизы, которая оценит все возможные воздействия/последствия на окружающую среду. Следователями СКР будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила «Усольехимпром» с экологическим Чернобылем и назвала самым ярким примером безобразного поведения собственника.

Работы по демонтажу зданий должны завершатся в ноябре 2022 года. Вопрос обезвреживания печально известной на всю страну промплощадки контролирует российский президент Владимир Путин.

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