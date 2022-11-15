Ярославль, 15 ноября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Ярославской области не хватает 200 электромонтёров, что помешало оперативно справиться с последствиями ураганного ветра 12–13 ноября. Об этом на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу рассказал директор департамента ЖКХ региона Алексей Рябченков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тему подняла депутат облдумы Ольга Секачёва.

Мэрия Ярославля Устранение последствий урагана в Ярославле

«Ещё пару лет — и устранять эти последствия будет некому. Там катострофическая текучка кадров, люди уходят, низкие зарплаты, ужасное оснащение. Бригады выезжают по 2-3 человека, в которую входит водитель. Давайте приглашать руководство, потому что что-то посильнее грянет, мы будем расхлёбывать. Это хорошо, на улице плюсовая температура!» — сказала депутат Ярославской областной думы Ольга Секачёва.

По словам Алексея Рябченкова, ситуация с обрывами электросетей 12–13 ноября была сложной. Тысячи человек остались без электроэнергии. Региональные власти контролировали работу энергетиков.

«Их все доводы нас сейчас не устраивают. Их аргумент, что у них 200 ваканский и на сегодняшний момент нет специалистов — надо учить, значит, людей. Смотреть зарплату. Потому что 200 человек из всей организации — это 10% электромонтёров, потому что порядка двух тысяч там работает. Мне кажется, это тоже решаемые вопросы, которыми сейчас Россети, МРСК должны заниматься», — сказал директор департамента ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков.

Другая проблема связана с федеральным законодательством. Охранная зона линий 0,4 киловольт составляет всего 10 метров, в то время как высота деревьев достигает 30 метров.

«Падают из лесфонда Российской Федерации и рвут провода. Изменить здесь федеральное законодательство, всё-таки увеличив линию, либо опиловку верхних частей деревьев, ещё 10 метров зоны для того, чтобы это как-то изменить», — сказал Рябченков.

Устранение последствий урагана в Ярославской области продолжалось до 14 ноября.