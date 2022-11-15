София, , 11:12 — REGNUM На крупнейших складах лесозаготовительных компаний и строительных гипермаркетов Болгарии зафиксирована катастрофическая нехватка дров для отопления. Об этом 15 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Дрова Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, на сегодняшний день отпуск покупателям соответствующих твердотопливных материалов осуществляется по предварительной записи и в порядке так называемой «живой очереди». При этом десятки предприятий по всей стране сообщили о временном прекращении работ по вырубке леса в северных и северо-западных регионах Болгарии.

Как утверждают эксперты, сложившаяся ситуация возникла из-за отсутствия на болгарском внутреннем рынке российского угля, который ранее импортировался для перерабатывающей промышленности.

Вопрос обеспечения населения дровами будет поднят сегодня на заседании правительства Болгарии в Софии.