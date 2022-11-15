Москва, 15 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Спартака» шайбы забросили нападающий Фил Вароне и защитник Джоуи Кин. У «Динамо» отличились защитник Андрей Миронов и форвард Эрик О’Делл.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Спартака». Решающий бросок исполнил форвард Роман Старченко.

На сегодняшний день «Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, на счету команды 31 очко. «Динамо» идёт на пятом месте в Западной конференции с 37 очками.

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