Сватово, ЛНР, 15 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Сватовском районе Луганской Народной Республики обнаружен тайник, из которого изъято почти 10 тыс. боеприпасов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

Схрон была обнаружен в заброшенном складском помещении. Там находились снайперская винтовка, автоматы и около 10 тыс. патронов различного калибра.

По факту обнаружения тайника с оружием и боеприпасами назначена проверка.