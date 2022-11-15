Калуга, 15 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно с помощью контейнеров для раздельного сбора отходов направляют на переработку около 96 тыс. кубометров вторсырья. Об этом 15 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области Контейнер для раздельного сбора отходов

Для того, чтобы снизить объем мусора, который невозможно переработать, в Калужской области с июля 2019 года внедряется система раздельного сбора отходов. В настоящее время в муниципалитетах установлены 1242 контейнера для сбора сухих фракций ТКО из бумаги, стекла, пластика и металла. В 2022 году в Калуге на всех площадках для сбора отходов были заменены металлические контейнеры для раздельного сбора на пластиковые. В областном центре их 605 штук. Общая емкость нового контейнерного парка для раздельного сбора отходов составляет более 665 кубических метров.

«Сегодня, когда отмечается международный день переработки вторсырья, цель которого — привлечь внимание людей к загрязнению окружающей среды и призывать к переходу на ответственное потребление. Здесь важно подчеркнуть дальнейшего снижения антропогенной нагрузки. Невозможно без сознательности и участия каждого жителя области уберечь природу», — отметил Вячеслав Лежнин.