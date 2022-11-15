Донецк, 15 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, сообщили 15 ноября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Потери в живой силе противника составили более 60 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что также было уничтожено две самоходные артиллерийские установки (Zuzana-2), 12 танков (восемь Т-64БВ, два Т-72Б, Т-72М1 и Т-72Б3), 20 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника.