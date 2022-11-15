Владивосток, 15 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Уровень газификации регионов Дальнего Востока составляет всего 24% при среднероссийском показателе — 72%. За год темпы газификации увеличились на 4,2%. К таким выводам пришли прокуроры в ходе проведённых проверок исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения, сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

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Всего на Дальнем Востоке газифицировано 165 населённых пунктов. Самый высокий уровень газификации в Хабаровском крае — 54,9%. На Сахалине этот показатель достиг отметки 55,1%, в Якутии — 38,7%, в Приморье - 21,1%, на Камчатке - 14,2%.

До 2030 года на Дальнем Востоке планируется подключить газ в 148 населённых пунктах, где зарегистрировано 44,2 тыс. домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех субъектах России стоит ввести единый список категорий граждан, которые могут рассчитывать на льготы при газификации. Об этом заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде.