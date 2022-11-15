Лондон, 15 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За последние пять лет число преступлений, связанных с мошенничеством, в Великобритании выросло на 10%. При этом предпринимаемые министерством внутренних дел страны меры далеки от эффективности. Об этом говорится в отчёт британского Национального финансово-контрольного управления (НФУ), на который ссылается газета Financial Times.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Так, по данным НФУ, на сегодня на мошенничество приходится 41% всех преступлений против физических лиц по сравнению с 30% по состоянию на март 2017 года. Кроме того, за последние два года резко возросло число преступлений, связанных с онлайн-мошенничеств, чему способствовал рост числа людей, совершающих покупки через интернет во время пандемии.

В то же время количество дел в судах за этот же период сократилось более чем на 1,5 тыс. и составило 4,8 тыс. вместо 6,4 тыс. пять лет назад. Как отмечает издание, это свидетельствует о бездействии властей.

По данным НФУ, британские правоохранительные органы «не имеют представления, во что обходится эта проблема жителям Соединённого Королевства». Ведомство оценило ущерб в £4,7 млрд (около $5,3 млрд) за 2015-2016 финансовый год. В действительности же, как отмечает комитет по бюджетному контролю палаты общин британского парламента, ошибки министров обошлись налогоплательщикам в £8,5 млрд (около $9,6 млрд).

Как отметил глава НФУ Гарет Дэвис, у МВД Британии нет данных, необходимых для понимания всего масштаба проблемы, и «он не в состоянии точно оценить влияние своей политики на эту растущую область преступности».

НФУ призвало МВД как можно скорее разработать стратегию по пресечению мошенничества и предоставить актуальные данные.