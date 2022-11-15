Ереван, 15 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники Службы национальной безопасности (СГБ) Армении задержали армянского гражданина по подозрению в государственной измене. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба СГБ.

Василий Верещагин. Шпион. 1901

По версии следователей, подозреваемый якобы сотрудничал с иностранными спецслужбами во время трёхмесячных военных сборов с августа по ноябрь 2021 года.

«Через приложение WhatsApp своего мобильного телефона он передавал представителю спецслужбы сведения о вверенной ему боевой позиции, её конкретном расположении, числе постов, вооружении, порядке прохождения службы», — говорится сообщении.

В пресс-службе отметили, что в качестве вознаграждения его собеседник якобы присылал обнаженные фотографии.

Напомним, в сентябре в СГБ Армении сообщили о передаче в суд дела по военнослужащему, участвовавшему в войне в Нагорном Карабахе 2020 года. Его обвинили в сотрудничестве с иностранными спецслужбами за плату $500 в месяц.