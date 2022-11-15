Ясиноватая, ДНР, , 11:16 — REGNUM Около 2,5 тыс. мирных жителей Ясиноватой Донецкой Народной Республики оставались без электроэнергии в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. Об этом 15 ноября в своём телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

Знак на пути в Ясиноватую Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, также были обесточены насосная станция, подающая воду на город, и три котельных. Аварийные службы восстановили электроснабжение практически всего города.

«Запущены все котельные и насосная станция, подающая воду на город. Без электроснабжения остаются населённые пункты Яковлевка и Минеральное (392 абонента)», — уточнил Шевченко.

Работы по восстановлению линий электропередачи продолжаются.