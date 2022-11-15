Донецк, 15 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погиб один мирный житель. Об этом 15 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Stefano Brivio Траурная свеча

«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск — ред.) 14 ноября до 08.00 15 ноября, в результате обстрелов [киевских боевиков] на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 21 мирный житель получил при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики киевского террористического режима обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).