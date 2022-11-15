Феодосия, Крым, 15 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Бывший заместитель директора Феодосийской специальной школы-интерната осуждён по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Решение вынес Феодосийский городской суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, в мае 2022 года осуждённый, находясь в классе школы-интерната, применил физическую силу к 16-летнему восьмикласснику — в виде «воспитательной» меры.

Суд приговорил бывшего замдиректора интерната к наказанию в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Также ему запрещено на полгода заниматься педагогической деятельностью. Приговор не вступил в законную силу.