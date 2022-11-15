Вашингтон, 15 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Палм-Спрингс штат Калифорния США продан дом, в котором известный певец и рок-музыкант Элвис Пресли провёл медовый месяц со своей женой Присциллой, написала 15 ноября газета The Wall Street Journal.

Publicdomainpictures.net Элвис Пресли

Издание отмечает, что покупательницу, бывшую владелицу компании по производству женской спортивной одежды Нэнси Сирилло, заинтересовала именно архитектура здания, а не факт проживания в нём Элвиса Пресли.

Особняк в стиле модерн с крышей в форме крыла летучей мыши был построен в 1960 году. Пресли поселился в нем в 1966 году до женитьбы на Присцилле Вагнер и прожил там с ней около года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, присцилла Пресли, бывшая жена исполнителя Элвиса Пресли, высказалась относительно актёрского таланта Остина Батлера, сыгравшего её мужа в фильме «Элвис».

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