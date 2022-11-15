Якутск, , 11:25 — REGNUM Систему здравоохранения Якутии адаптируют для оказания помощи раненным военнослужащим и создадут условия для возвращающихся со спецоперации бойцов. Об этом заявила на брифинге главный врач Якутской городской больницы №3 Светлана Давыдова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе республики 15 ноября.

Раненные Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга

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«Проводится огромная работа. Наши ребята окутаны вниманием со стороны волонтёров, и это успокаивает. Но, конечно, в любом случае, на этом мы не должны остановиться. Мы должны показать нашим защитникам, насколько мы их ждём, насколько мы их понимаем, и конечно, это должны понимать не только наши защитники Родины, а их родственники, мамочки, жёны. В данной ситуации мы должны быть все вместе», — отметила Светлана Давыдова.

Она подчеркнула, что сейчас врачи Якутии начнут изучать объёмы и виды дополнительной медицинской помощи, которую нужно будет оказывать.

«Мы должны понять, в каком виде мы должны вести подготовку, какие этапы реабилитации должны будут проведены среди раненных военных, в каком виде должны быть подготовлена социальная служба республики. Мы должны понимать, на каком уровне должна быть готова вся наша республика», — подчеркнула главврач.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,9 тыс. обращений о льготах для семей участников спецоперации в учреждениях образования поступило от жителей Якутии. Заявления принимают по линии министерства образования и науки.