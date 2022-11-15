Якутск, 15 ноября 2022, 11:25 — REGNUM Систему здравоохранения Якутии адаптируют для оказания помощи раненным военнослужащим и создадут условия для возвращающихся со спецоперации бойцов. Об этом заявила на брифинге главный врач Якутской городской больницы №3 Светлана Давыдова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе республики 15 ноября.
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Она подчеркнула, что сейчас врачи Якутии начнут изучать объёмы и виды дополнительной медицинской помощи, которую нужно будет оказывать.
Как сообщало ИА REGNUM, более 1,9 тыс. обращений о льготах для семей участников спецоперации в учреждениях образования поступило от жителей Якутии. Заявления принимают по линии министерства образования и науки.