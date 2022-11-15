Чебоксары, , 11:03 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге, в котором погибла пожилая женщина. По предварительным данным, она попыталась «срезать» путь и начала пролезать под вагоном, но в это время состав тронулся. Личность погибшей устанавливается, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте.

Железная дорога Иван Шилов, ИА REGNUM

ЧП произошло утром 12 ноября в Канаше возле поста электрической централизации. По предварительной версии транспортной полиции, пожилая женщина пыталась перейти с одной улицы на другую в неположенном месте, через железнодорожные пути.

«Она начала перелазить под вагоном, в это время состав тронулся. В настоящее время устанавливается личность погибшей, на вид ей 60 — 80 лет», — говорится в сообщении.

У погибшей нашли солнцезащитные очки, связку с ключами, зонтик и пакет с личными вещами.

Напомним, что в 2021 году в Чебоксарах вынесен приговор работнику железной дороги за сход вагонов на рабочего. Фигурант уголовного дела оштрафован.

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Ранее в транспортной полиции Чувашии рассказали ИА REGNUM, что в пассажирских поездах чаще всего крадут пледы, комплекты постельного белья, подстаканники, подушки и одеяла.

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