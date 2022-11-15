Мелитополь, , 11:07 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва у жилого дома в запорожском Мелитополе, он доставлен в реанимацию. Сообщение об этом опубликовано 15 ноября в телеграм-канале городской администрации.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пострадавший вышел из подъезда в момент взрыва. Самодельная бомба сработала около 08:40 у подъезда дома №6 на бульваре 30 лет Победы. Повреждена квартира на первом этаже.

Пострадавшего поместили в реанимационное отделение городской больницы. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, закрытую травму головы и многочисленные осколочные ранения.

На месте происшествия работают правоохранители.

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