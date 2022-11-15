Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Экологическая организация Greenpeace призвала страны на саммите G20 нести ответственность за ускорение перехода к чистой энергетике, чтобы предотвратить слишком масштабные последствия климатического кризиса, сообщает CNN Indonesia.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

«Энергетический переход сейчас неизбежен, страны по всему миру будут двигаться в этом направлении, включая Индонезию. Однако мы должны ускорить этот переход, чтобы предотвратить последствия климатического кризиса, которые уже слишком велики для окружающей среды, людей и благополучия. G20 несет ответственность за это», — заявил глава климатической кампании Greenpeace Indonesia Тата Мустасья.

Индонезия все еще нерешительна в осуществлении энергетического перехода в стране. Страна по-прежнему использует уголь. Правительство Индонезии планирует вывести из эксплуатации 9,2 ГВт угольных электростанций при международной помощи в 2029 году.

Как сообщало ИА REGNUM, спорт не должен становиться инструментом для достижения политических целей, иначе он утратит объединяющую силу.

Читайте также: Глава МОК высказался о политизации спорта