Владивосток, , 11:19 — REGNUM Уже более 600 новобранцев из Приморья призваны военкоматами. В войска отправили более 150 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Российские солдаты Mil.ru

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Всего планируется призвать свыше 1300 приморцев. На сборном пункте призывников обеспечивают формой одежды согласно принадлежности к виду и роду войск, предметами личной гигиены, банковской картой и питанием на период следования к месту службы.

Специалисты подчеркивают, что срочники не будут направляться в воинские части для участия в спецоперации. Большинство из них направят в соединения и воинские части на территории Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная отправка призывников в войсковые части Восточного военного округа состоялась в Хабаровске. Каждому новобранцу выдали персональные электронные карты и военные билеты.