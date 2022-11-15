Новосибирск, 15 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Британии, который обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие, выглядит необоснованным. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Вопрос в том, кто именно постоянно политизирует «продовольственный вопрос» в современных условиях, параллельно используя зерновую сделку не для обеспечения нуждающихся африканских стран. Как представляется, в существующих условиях это всё же не Россия. Поэтому обвинения британского премьера выглядят необоснованными», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для газеты The Telegraph обвинил Россию в использовании продовольствия «в качестве оружия».

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