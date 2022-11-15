Белгород, 15 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области, сообщил 15 ноября глава региона Вячеслав Гладков.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков в телеграм-канале.

В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения, добавил глава региона.

На данный момент подача электроэнергии в поселке восстановлена. К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования. Оперативные бригады уже работают на месте, заключил глава региона.