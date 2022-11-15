Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, 15 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Иркутской области после вмешательства прокуратуры контрактные обязательства в рамках реализации национального проекта выполнены в полном объеме. Подробности 15 ноября сообщает телегам-канал прокуратуры Приангарья по итогам проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

Установлено, что в 2021 году между администрацией городского поселения на территории Заларинского района и подрядной организацией в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории на сумму 2,7 млн рублей. Согласно документации подрядчик выполнил работы, а заказчик их принял и оплатил.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что работы по установлению наружного освещения территории благоустройства около жилого дома подрядчиком фактически не проведены в полном объеме, претензионный порядок заказчиком в связи с невыполнением работ не инициирован. Кроме того, информация о заключении дополнительного соглашения о внесении изменений в контракт была размещена с нарушением сроков, предусмотренных законодательством.

На этом основании прокуратура района внесла главе муниципального образования представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ​ («Несвоевременное направление информации обязательной для размещения»).

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, наружное освещение установлено в соответствии с условиями контракта, подрядчик оплатил в бюджет муниципального образования пени за несвоевременное выполнение контрактных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директора иркутского ООО «Анже» обвинили о хищении денежных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации.

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