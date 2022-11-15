Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Значительные объемы взрывчатки были перехвачены американскими ВМС 15 ноября в Оманском заливе, сообщает Reuters.

Перехват был осуществлен судами Пятого флота ВМФ США. В заявлении Пятого флота говорится, что вооруженные силы США обнаружили более 70 тонн перхлората аммония, который обычно используется для производства ракет и ракетного топлива, а также взрывчатых веществ.

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии, сражающаяся с хуситами в Йемене с 2015 года, неоднократно обвиняла Иран в поставках этой группировке оружия, но Тегеран отрицает это обвинение.