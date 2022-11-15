Владикавказ, 15 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Житель Северной Осетии Альберт Габисов, известный как человек, обладающий недюжинной силой, установивший ряд уникальных рекордов, вновь поразил своим талантом в передвижении тяжестей. На этот раз ему поддались два пожарных автомобиля общим весом около 39 тонн. Силач смог не только сдвинуть их с места, но и протянуть на расстояние восемь метров.

AuX64 Пожарный автомобиль

О прежних достижениях Альберта Габисова известно, что 52-летний атлет уже сдвигал с места железнодорожный состав, подъемный кран, танк и самолет Як-42. В ответ на вопрос, зачем ему все это нужно, силач ответил, что таким образом он хочет доказать, что для человека нет ничего невозможного и силы его практически безграничны.

«Я никому ничего не доказываю, я демонстрирую свою физическую силу. Это новое направление в нашей республике, хочется открыть свою школу силового экстрима, Федерацию силового экстрима. У нас очень много крепких ребят, хочется свою школу, чтобы люди занимались. Это хорошая мотивация для молодых ребят», — цитирует атлета ГТРК «Алания».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сургуте обладатель титулов «Самый сильный человек Югры» и «Самый сильный человек Тюменской области» Максим Гамецкий за 39 секунд сдвинул с места на 15 метров 40-тонный самолет Boeing 737−500 весом 40 тонн, установив рекорд России.