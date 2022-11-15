Минск, 15 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Пятеро администраторов экстремистских интернет-ресурсов задержаны в Белоруссии. Сообщение об этом опубликовано 15 ноября в телеграм-канале пресс-службы белорусского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Внутренние войска МВД Белоруссии

Начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Евгений Пилецкий уточнил, что молодых людей задержали при силовой поддержке спецподразделений. Трое из задержанных несовершеннолетние. Задержанные с 2020 года вели четыре TikTok-аккаунта и два телеграм-канала.

«На указанных ресурсах публиковалась информация, направленная на организацию и подготовку массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательств на независимость, территориальную целостность, основы конституционного строя Республики Беларусь», — отметил Пилецкий.

Задержанные состояли в группе, созданной в Telegram, которую в начале ноября признали экстремистским формированием. Эти люди должны были находить исполнителей для уничтожения объектов инфраструктуры и организации атак на правоохранителей. Возбуждено уголовное дело.

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